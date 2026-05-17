ベーシックながら装備も充実した最廉価モデルとは？

トヨタは2026年5月12日、「カローラ」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たに2色のボディカラーを追加したほか、Xグレードの標準装備を充実させています。

そのなかでも、もっとも手頃な価格で購入できるエントリーグレードは、どのような仕様なのでしょうか。

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カローラは1966年の初代登場以来、150以上の国と地域で販売されてきた世界的ロングセラーモデルです。1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されました。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通のTNGAプラットフォームを採用。コネクティッド機能や先進安全装備を備えている点も特徴です。

2018年6月にはハッチバックモデル「カローラ スポーツ」が先行発売され、その後2019年9月にセダンのカローラとワゴンの「カローラ ツーリング」が登場しました。

現行セダンモデルは新たにGA-Cプラットフォームへ刷新され、ボディサイズも5ナンバー規格に収まっていた先代「カローラアクシオ」から拡大して3ナンバー化されたことが大きな変化となっています。

今回の一部改良で注目されるのは、特別仕様車「ACTIVE SPORT」が60周年記念仕様へアップデートされた点です。

W×Bグレードをベースに、専用の内外装を採用。さらに、カローラ誕生60周年を記念したロゴもあしらわれています。

そのほかの改良点として、新色「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」を追加。また、Xグレードにはスマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備されました。

さらに、一部改良モデルの発売にあわせ、カローラをベースとした新型「トヨタ教習車」も登場しています。

そんなカローラシリーズのなかで、もっとも価格が安いモデルが「X（2WD）」です。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベースは2640mm。低重心かつワイド感を強調した、躍動感あるデザインが採用されています。

エントリーモデルとなるXグレードでは、フロントフォグランプやシルバー加飾などを省略。

足元には15インチタイヤとスチールホイール、樹脂製ホイールキャップを装着しています。

ボディカラーは全4色を設定し、そのなかには新色の「ニュートラルブラック」も含まれます。

インテリアカラーは5人乗りレイアウトとし、ブラックを基調としたコーディネートにまとめられています。

シート表皮にはファブリック素材を採用。ステアリングとシフトノブはウレタン仕様です。

今回の一部改良では、前述のスマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備に追加されました。

メーターは、上位グレードの大型カラーインフォメーションディスプレイに対し、Xグレードではアナログメーターと4.2インチディスプレイの組み合わせとなっています。

それでもXグレードには、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキや、3段階のドライブモードセレクト、EVドライブモードスイッチなどを装備。実用性の高さも魅力です。安全装備では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載しています。

パワートレインは1.8リッターハイブリッドで、駆動方式はFF（2WD）。WLTCモード燃費は29.1km／Lを実現しています。

これらの特徴を持つX（2WD）グレードの価格（消費税込）は238万400円です。一方で最上級モデルとなる特別仕様車「ACTIVE SPORT（E-Four）」は344万6300円と、その差額は106万5900円となっています。