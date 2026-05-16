[5.16 ブンデスリーガ第34節](ヴォイト・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[ハイデンハイム]先発GK 40 フランク・フェラーDF 2 マーノン・ブッシュDF 6 パトリック・マインカDF 19 ヨナス・フェーレンバッハDF 26 H. BehrensMF 3 ヤン・シェップナーMF 8 エレン・ディンクチMF 18 マルビン・ピエリンガーMF 22 アリヨン・イブラヒモビッチMF 30 ニクラス・ドーシュFW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ控えGK 41 ディアント・ラマイ