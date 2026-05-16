ぼっちぼろまるが、TVアニメ『逃げ上手の若君』エンディングテーマ「鎌倉STYLE」のリミックスバージョンを本日リリースした。今作は、数多くの楽曲を世の中に送り出してきた小西貴雄がリミックスを担当しており、「鎌倉STYLE (チョベリグ！Remix)」というタイトルにふさわしい、超ベリーグッドでダンサブルな平成ポップに仕上がっているという。ばおTVアニメ『逃げ上手の若君』は、4月17日より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて