ぼっちぼろまるが、TVアニメ『逃げ上手の若君』エンディングテーマ「鎌倉STYLE」のリミックスバージョンを本日リリースした。

今作は、数多くの楽曲を世の中に送り出してきた小西貴雄がリミックスを担当しており、「鎌倉STYLE (チョベリグ！Remix)」というタイトルにふさわしい、超ベリーグッドでダンサブルな平成ポップに仕上がっているという。

ばおTVアニメ『逃げ上手の若君』は、4月17日より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて、毎週金曜23時30分より連続2クールで放送中だ。

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◾️ぼっちぼろまる コメント

「逃げ上手の若君」連続2クール放送ということで嬉しくなっちゃって、

勢い余ってリミックスバージョンの制作をしちゃいました！！！

平成感ゴリゴリでアゲアゲなアレンジになってます(^_^)v

よろしくお願します！！！

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◾️リリース情報 ◆『COMICAL』

配信：https://botchiboromaru.lnk.to/Dxlkj6

▼収録内容

01.-目次-

02.超！うたうぼっちのテーマ

03.桜風 (TVアニメ『3年Z組銀八先生』オープニングテーマ)

04.タタリダンス

05.おとせサンダー (Billboard 年間 TikTok Songs Chart 2022 1位)

06.-質問を募集するコーナー-

07.つよがるガール feat.もっさ(ネクライトーキー) (TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」オープニングテーマ)

08.鎌倉STYLE (TVアニメ「逃げ上手の若君」エンディングテーマ)

09.NE-CHU-SHOW (TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」エンディングテーマ)

10.イケてるパーカー

11.-挿絵-

12.ハロ (テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ)

13.魔法ぽい (一迅社「comic HOWL」テーマソング)

14.さよならグリーンデイズ

15.シン・タンタカタンタンタンタンメン (“TikTok Weekly Top 20”に3週間連続チャートイン)

16.COMICAL

17.-あとがき- ◆『ぼっちのミックステープA』

配信：https://botchiboromaru.lnk.to/YyIbkj

▼収録内容

01.つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)

02.NE-CHU-SHOW

03.鎌倉STYLE

04.風車

05.ハナサカステップ

06.エターナルかくれんぼ

07.パーティーはヘッドフォンの中で

08.ムーンライトバニーマン

09.まっくろくろくろ

10.恋は爆ぜる

11.嘘つき犬が吠える

12.イケてるパーカー

13.おとせサンダー

※原曲ノンストップミックスとしてエディットされている点ご注意ください。