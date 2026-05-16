製紙大手、王子製紙などを傘下に持つ王子ホールディングスがこの春から始めた退職一時金廃止が今話題となっている。【映像】退職金の平均相場（大卒・高卒別）対象は新卒・中途・高卒・大卒に関わらず、この春以降に入社する、すべての社員。廃止された部分については、毎月の給与に上乗せする形で、”前払い”していくという。すでに在籍している社員については退職一時金制度は、そのまま続行されるという。その結果、新入