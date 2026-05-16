昨年在籍したドジャース相手に1回を無失点【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）エンゼルスのカービー・イエーツ投手は15日（日本時間16日）、昨年在籍したドジャースとの試合に登板し、1回を無失点に抑えた。大谷翔平投手からは三振を奪い、「空振りしてくれてハッピーだったよ」と対戦を振り返った。イエーツは6点ビハインドの7回に登板。先頭の大谷、ベッツを空振り三振に仕留め、スミスを三ゴロ