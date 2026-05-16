昨年在籍したドジャース相手に1回を無失点

【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）

エンゼルスのカービー・イエーツ投手は15日（日本時間16日）、昨年在籍したドジャースとの試合に登板し、1回を無失点に抑えた。大谷翔平投手からは三振を奪い、「空振りしてくれてハッピーだったよ」と対戦を振り返った。

イエーツは6点ビハインドの7回に登板。先頭の大谷、ベッツを空振り三振に仕留め、スミスを三ゴロに打ち取って3者凡退の好投を見せた。

大谷に対してはフォーシームとスプリットで追い込み、最後は内角高めの91.1マイル（約146.6キロ）のフォーシームで空振り三振に仕留めた。「あの瞬間、彼に対して何か身体に近い球を投げる必要があると感じたんだ。それが彼を驚かせたのか、あるいは振り遅れたのか分からないけれど、空振りしてくれてハッピーだよ。狙い通りにいったよ」と振り返った。

39歳のイエーツは昨年ドジャースと1年契約を結んでプレー。「いつだって奇妙な感覚になるよ。これまで多くのチームでプレーしてきたし、多くの元チームメートとも対戦したけど、対戦するのはいつだってあまり好きじゃないよ。友人だからね。仕事だと割り切った。きっちり抑えられてよかった」と語った。（Full-Count編集部）