上田綺世と渡辺剛、最終節PECズヴォレ戦の欠場が決定したオランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、チームに所属する日本人選手たちから直々に休養の要請があったことを明かした。オランダメディア「Rijnmond」が報じている。フェイエノールトは現地時間5月17日に今季のリーグ最終節となる敵地でのPECズヴォレ戦を控えている。しかし、すでにチームの2位が確定しているなかで行われるこの一戦に、