ABEMAオリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』が、6月20日午後9時より無料放送される。 （関連：【画像あり】藤井サチら、番組で密着するセレブ女性4名） 本番組は、世界各国でセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションシ