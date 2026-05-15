ABEMAオリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』が、6月20日午後9時より無料放送される。

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本番組は、世界各国でセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、“光と闇”に迫るABEMAオリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない世界に潜入し、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える“秘密”を紐解いていく。

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、ファッション誌『CLASSY.』（光文社）などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、12歳で「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、「準ミス・ワールド2025日本代表」にも輝いた9カ国語を操る現役医大生のLara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズム事業をアジアで展開、オンラインサロンの会員数が300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの人生を追いかけていく。

また、番組主題歌には、カリフォルニア出身のシンガー・ソングライター、グレイシー・エイブラムスの「Risk」が起用された。同曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップソングとなっている。

なお、セレブ女子たちを見守るスタジオMCは後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）