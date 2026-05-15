MEOVV（ミヤオ）が、これまでとは一味違う “ダークシック”な魅力を見せる。MEOVVは、6月1日に各種音楽配信サイトを通じて2nd EP『BITE NOW』をリリースする。【写真】MEOVVの日本人メンバー、“第5世代のビジュ担”所属事務所THEBLACKLABELは5月15日、公式SNSを通じてメンバーのコンセプトフォトを公開し、カムバックの熱気を高めた。（写真＝THEBLACKLABEL）アンナ、ナリン公開された写真の中でメンバーたちは、ブラック＆ホワ