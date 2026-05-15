「AI即金アプリ」ためしてみた目の前にあるものをスマホで写真に撮るだけで、即現金化できるアプリがあるという。昨年９月にサービスが開始された『Chalyn』がそれだ。売りたいものを写真に撮るとAIが査定をして瞬時に金額を表示。その金額で問題がなければ発送の手続きをして、商品がセンターに到着した後に現金が振り込まれるという。対象カテゴリーもサービス開始当初からどんどん追加され、PCや携帯、ゲーム機、一般ファッショ