【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの佐藤晴美が5月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を公開した。【写真】30歳LDH所属美女「何頭身？」抜群スタイル際立つミニスカート姿◆佐藤晴美、美脚際立つミニスカ姿披露佐藤は「BAILA連載『佐藤晴美 MY STYLE の磨き方』今月は、もう一度甘さにときめくきっかけをくれたジョナサンが手掛けるDior この連載で纏うことができて幸せでした」と雑誌「BAILA」（集英社