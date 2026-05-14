佐藤晴美、圧巻美脚際立つミニスカショット公開「レベチのスタイル」「映画のワンシーンみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの佐藤晴美が5月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を公開した。
【写真】30歳LDH所属美女「何頭身？」抜群スタイル際立つミニスカート姿
佐藤は「BAILA連載『佐藤晴美 MY STYLE の磨き方』今月は、もう一度甘さにときめくきっかけをくれたジョナサンが手掛けるDior この連載で纏うことができて幸せでした」と雑誌「BAILA」（集英社）での連載でフォトグラファー・生田昌士が撮影したショットを投稿。白地に花柄のトップスとミニタイトスカートのセットアップを着用して大きな窓のある洋館にたたずむ姿を公開し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「映画のワンシーンみたい」「身体の半分以上が脚」「何頭身？」「レベチのスタイル」「エレガント」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDH所属美女「何頭身？」抜群スタイル際立つミニスカート姿
◆佐藤晴美、美脚際立つミニスカ姿披露
佐藤は「BAILA連載『佐藤晴美 MY STYLE の磨き方』今月は、もう一度甘さにときめくきっかけをくれたジョナサンが手掛けるDior この連載で纏うことができて幸せでした」と雑誌「BAILA」（集英社）での連載でフォトグラファー・生田昌士が撮影したショットを投稿。白地に花柄のトップスとミニタイトスカートのセットアップを着用して大きな窓のある洋館にたたずむ姿を公開し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「映画のワンシーンみたい」「身体の半分以上が脚」「何頭身？」「レベチのスタイル」「エレガント」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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