小松島市で休業した銭湯を、交流の拠点として生まれ変わらせようというプロジェクトが進んでいます。中心となってるのは県内外の学生たち。彼らが目指すのは、どんな場所なのでしょうか。 （武蔵野大学4年・納田薫さん）「こんにちはー」（記者）「今何をしている？」（武蔵野大学4年・納田薫さん）「今、この銭湯のタイルに埃がたまっているので、みんなで掃除しています」 納田薫さん、23歳。武蔵野大学に通う4