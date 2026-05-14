街ごと展覧会場に！ 金沢21世紀美術館と共同考案した「知ればおもしぃ路上観察ツアー」「OMO5金沢片町（おも） by 星野リゾート」は、北陸随一のグルメタウン・石川県金沢市片町に立つ「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。「あっぱれ！味のかたまち」をコンセプトに、「おいしい」はもちろんのこと、金沢の歴史や文化、伝統工芸を取り入れた、知的好奇心くすぐる体験ができます。今回ご紹介する「知ればおもしぃ路上観察ツ