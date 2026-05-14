「OMO5金沢片町（おも） by 星野リゾート」は、北陸随一のグルメタウン・石川県金沢市片町に立つ「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。「あっぱれ！味のかたまち」をコンセプトに、「おいしい」はもちろんのこと、金沢の歴史や文化、伝統工芸を取り入れた、知的好奇心くすぐる体験ができます。

今回ご紹介する「知ればおもしぃ路上観察ツアー」は、「金沢21世紀美術館」で開催中の展覧会「路上、お邪魔ですか？」のテーマを、美術館を飛び出して実践するガイドツアーです。

案内人のご近所ガイドOMOレンジャーとともに、まずは「金沢21世紀美術館」へ。ツアーに関連したエリア限定になりますが、本来は有料の展示会に特別に無料で入場できます。

展示を鑑賞した後は、いよいよ街歩きへ！ 展覧会に参加したアーティスト・中村裕太さんが監修した散策コースを巡ります。

美術館で得たインスピレーションをそのままに、街に潜むアートを観察。電柱や電柱広告を通して、その街の歴史や構造、生活の痕跡に目を向けます。アート視点で街を巡ることで、知られざる魅力に出合うことができるかも！



■「知ればおもしぃ路上観察ツアー」

期間：2026年9月5日（土）までの毎週金・土曜開催（企画展『路上、お邪魔ですか？』開催期間に準ずる）

時間：17時15分〜18時15分

料金：無料

定員：10名

対象：宿泊者・ビジター

予約：前日22時までに公式サイトから予約



ギリヤーク尼ヶ崎 札幌公演 （2018 年8月）撮影：植村佳弘

今回ご紹介するツアーのテーマとなる展覧会「路上、お邪魔ですか？」についてご紹介します。

展覧会では、車道や歩道のみならず、露地や公園、さらには考えがすれ違う言語の空間までも含めたすべてを「路上」と呼んでいるそう。"路上は誰のものか？"をキーワードに、歴史的資料、テレビゲームや銭湯、大道芸などを紹介し、過去から現代にいたるまでの路上の公共性について考察する内容です。批評とユーモアの喧騒にあふれた、路上の芸術が楽しめます。

また、「OMO5金沢片町」の宿泊者限定でゲットできる「路上、お邪魔ですか？」のオリジナルチケットも販売。旅の思い出になり、スムーズな入場もできておすすめです♪

■「路上、お邪魔ですか？」

会場：金沢21世紀美術館 展示室7〜14、デザインギャラリーなど

期間：開催中〜2026年9月5日（土）

時間：10〜18時（金・土曜は〜20時）



開館直後の静かな美術館を楽しめるツアーも開催

ホテルから徒歩約5分と至近距離にある「金沢21世紀美術館」。通年で実施している人気のアクティビティ「金沢21世紀美術館お散歩ツアー」は、もっと美術館の魅力を伝えたい！という思いから、美術館とホテルのスタッフで試行錯誤を重ねて考案したオリジナルツアー。

開館直後の美術館を訪れ、創立までの背景やコンセプト、普段は聞けないディープな話を聞きながら展示作品を見て回ることができます。



■金沢21世紀美術館お散歩ツアー期間：通年時間：9〜10時料金：無料定員：8名対象：宿泊者予約：前日の22時までに公式サイトから予約

スーペリアルーム

「OMO5金沢片町」に泊まって「金沢21世紀美術館」を満喫するアクティビティをご紹介しました。海鮮に舌鼓を打った後は、美術館で芸術鑑賞。充実した金沢旅行を楽しんでみてはいかがですか？

■OMO5金沢片町（おも） by 星野リゾート住所：石川県金沢市片町1-4-23TEL：050-3134-8095（OMO予約センター 受付時間 9時30分〜18時）料金：1泊1室1万6000円〜。※サービス料込アクセス：金沢駅からバスで約10分（バス停「香林坊」より徒歩約4分）●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。