フォーシーズンズホテル大阪の1階にあるオールデイフレンチビストロ｢ジャルダン｣では、テラススペースがオープンしています。緑と光に包まれた開放的な空間では、アフタヌーンティーやフリーフロープランなどが楽しめます。今回は、夕暮れから楽しめる｢ジャルダン トワイライトテラス: フリーフロー&バイツ｣を取材してきました。 ジャルダン トワイライ