【ダイソー】には、片付け・整理が苦手な人も快適に使える「収納グッズ」がそろっています。今回は、個性豊かな商品のなかから、長く使えそうな優秀アイテムをピックアップしてご紹介。工夫しだいでいろいろな使い方ができるので、自分だけのカスタマイズをするのもおすすめ。ぜひ参考にしてみてください。 おっきくてかわいくていっぱい貼れる！ 淡い色合いのチェック柄がかわいいこちらは「ギンガムチェック 6リ