もっと早く出会いたかったぁぁぁ（泣）【ダイソー】の「優秀グッズ」をチェック

【ダイソー】には、片付け・整理が苦手な人も快適に使える「収納グッズ」がそろっています。今回は、個性豊かな商品のなかから、長く使えそうな優秀アイテムをピックアップしてご紹介。工夫しだいでいろいろな使い方ができるので、自分だけのカスタマイズをするのもおすすめ。ぜひ参考にしてみてください。

おっきくてかわいくていっぱい貼れる！

淡い色合いのチェック柄がかわいいこちらは「ギンガムチェック 6リング ファイルケース」です。ラウンドファスナータイプのファイルで、なかには6つのリングがついています。@gnm.aoさんは、クリアポケットやシール台紙を入れてオリジナルの「シール帳」として使っているそう。「ストラップを付ける場所」もあって、キーホルダーやチャームをつけて自分だけのカスタマイズができるのもうれしいポイントです。ベージュ・グレーなどおしゃれで使いやすいカラーがそろっています。販売価格は\330（税込）。

取れない・ごちゃごちゃのストレスを軽減

@nanaironotobira2さんのイチオシはこちらの「マグネット付 針ケース」です。縫い針やマチ針などを収納しておけるケースで、なかにマグネットがついているため針がぐちゃぐちゃにならないのがポイント。蓋を開けたときに飛び出してしまう心配もなさそうです。底面が折り曲がる仕様なので、取り出しもスムーズ。裁縫をするときのプチストレスを軽減してくれるこちらのアイテムは、\110（税込）で買えるので、ぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A