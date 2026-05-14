大胆美脚に2万件超の「いいね！」黒いノースリーブのロングドレスで、大きく割れたスリットから長い美脚を惜しげもなく披露しているのは、台湾の俳優、リン・チーリン（51）だ。５月２日、第４回横浜国際映画祭のレッドカーペット＆船上パーティーが横浜市内で行われ、スペシャルゲストのチーリンが香港映画の巨匠ジョニー・トー監督らと登壇した。「チーリンは’03年ごろ、30歳を目前にしたあたりから、台湾で人気が急上昇。モデ