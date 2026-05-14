美脚をチラ見せして…「台湾ナンバーワンモデル」リン・チーリンが横浜国際映画祭で魅せた″妖艶美″

大胆美脚に2万件超の「いいね！」

黒いノースリーブのロングドレスで、大きく割れたスリットから長い美脚を惜しげもなく披露しているのは、台湾の俳優、リン・チーリン（51）だ。

５月２日、第４回横浜国際映画祭のレッドカーペット＆船上パーティーが横浜市内で行われ、スペシャルゲストのチーリンが香港映画の巨匠ジョニー・トー監督らと登壇した。

「チーリンは’03年ごろ、30歳を目前にしたあたりから、台湾で人気が急上昇。モデル業だけでなく、テレビ番組の司会や映画、親善大使なども務め、”台湾第一名模”（台湾ナンバーワンモデル）の称号を得るなど、台湾で社会現象を起こします。

’08年、映画『レッドクリフ』のヒロイン役での出演がきっかけとなり、アジア各国の映画にも出演。国際的俳優となりました。日本では’10年にドラマ『月の恋人〜Moon Lovers〜』（フジテレビ系）で木村拓哉（53）の相手役を演じ、これをきっかけに女性ファッション誌のモデルや、多くのCMに出演。日本でもその人気が高まりました」（女性ファッション誌ライター）

’19年には、’11年に出演した舞台『レッドクリフ〜愛〜』で共演したEXILE AKIRA（44）と結婚。’22年には第一子を出産。現在は、台湾と日本で二拠点生活を送っている。

５月７日には、自身のインスタグラムを更新。デニムのミニで、大胆に美脚をのぞかせる姿に、2.4万件（５月13日現在）の「いいね！」がついていた。

この日のチーリンは、冒頭のように肌を大胆に露出したファッション。自身に声援を飛ばすファンに向かって微笑み、手を振って応えると、その妖艶美にファンからは悲鳴が上がっていた。挨拶では、

「ハロー！ ハーイ、エブリワン、こんにちは。チーリンです」

と挨拶。続けて英語で、

「審査員としてここに来られたことを光栄に思います。ありがとうございました」

と、コメントした。この後、船上パーティーへと向かったが、パーティー終了後には、船着き場で待ち構えていた大勢のファンに囲まれるも、一人一人とサインや握手に応じる神対応ぶりだった。

アラフィフになっても、ますます輝きを増すその美貌で、ファンを魅了し続けている。