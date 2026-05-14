「FIFAワールドカップ2026」の開幕まであと28日。日本テレビ系「FIFAワールドカップ2026」の中継試合・関連番組が決定！グループD「オーストラリア×トルコ」から始まり、日本と同じグループFのライバル同士として勝敗が気になる「スウェーデン×チュニジア」、そして日本の決勝トーナメント進出の重要なカギとなるメキシコ・モンテレイでの第2戦「日本×チュニジア」、優勝をうかがう世界ランキング上位同士の激闘が予想される「