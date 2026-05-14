井上尚弥に0-3判定負け2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。中谷を指導する名トレーナーは再戦を見据え、自信のコメントを米メディアに残している。中谷は33戦目でプロ初黒星を喫したが、熱い戦いは東京ドームを埋めた5万5000人とPPV配信で視聴したファンの心を打った。11回には右アッパーを被弾し