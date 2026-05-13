究極の「6人乗り」か実用の「7人乗り」か！アウディは2026年5月12日、同社史上初となるフルサイズSUV、新型「Q9」のインテリアをドイツで世界初公開しました。2026年夏に予定されるワールドプレミアに先駆けて公開されたインテリアは、家族での移動からビジネス用途、長距離ドライブまでを想定した上質な空間として開発されました。【画像】これが新型「Q9」のインテリアです！ 画像で見る（16枚）アウディCEOのゲルノート・