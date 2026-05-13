思わず写真を撮りたくなるスイーツに、石窯で焼き上げる本格的な熱々のピザ。さらに、しびれる辛さがクセになる本格中華まで！実はこれら、キッチンカーで提供されるグルメで、そのクオリティは、日々進化を続けています。そのため注目度も上がっていていま全国各地で、様々なキッチンカーを集めたイベントが、人気を集めています。その流れは県内にも！先週末、東静岡駅前のグランシップ広場には全国から話題の