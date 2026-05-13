確定した刑事裁判をやり直す「再審」について、法務省はきょう、検察官による抗告の「原則禁止」を法律の本則に盛り込む案を自民党の会議に示す方針です。刑事訴訟法改正案をめぐっては、自民党の事前審査が行われていますが、再審の開始決定に対する検察官による抗告「不服申し立て」がえん罪被害の長期化を招くと批判が相次いでいます。法務省は今月7日、抗告の「原則禁止」を法案の「付則」に盛り込む案を示しましたが、自民党