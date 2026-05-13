Image: Garmin スマートウォッチのなかでも、とくに運動やウェルネスを重視する人に人気のGarmin（ガーミン）が、ランナー向けのForerunnerシリーズで新たなエントリーモデルとなるForerunner 70、Forerunner 170を発表しました。両モデルとも、本社アメリカ市場では今月15日発売。日本のGarminサイトでも、プロダクトページは公開されており、Forerunner 70は3万9800円。カラバリは黒、白、