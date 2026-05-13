【モデルプレス＝2026/05/13】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが5月11日、自身のInstagramを更新。思い出の場所でのこうとの2ショットを公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuber「幻想的な1枚」復縁した美人恋人との密着ショット◆こう＆ピンちゃん、思い出の場所での密着2ショット公開ピンちゃんは「2人の思い出の場所に行ってきた」と記し、大阪の長居植物園の常設展「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪