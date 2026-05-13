Mrs. GREEN APPLEが2024年4月11日に配信リリースした「ライラック」が、26/5/18付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月4日〜10日）で前週6位から1ランクアップの5位となり、25/12/29付以来、20週ぶりにTOP5に返り咲いた。自身の持つ歴代1位記録の「通算TOP5入り週数」を86週に更新。配信開始から2年以上が経過してなお、驚異のロングヒットを記録している。【グラフ】「ライラック」週間ストリーミングラ