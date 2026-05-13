【オリコン】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が20週ぶり通算86週目のTOP5 リリースから2年超、驚異のロングヒット
Mrs. GREEN APPLEが2024年4月11日に配信リリースした「ライラック」が、26/5/18付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月4日〜10日）で前週6位から1ランクアップの5位となり、25/12/29付以来、20週ぶりにTOP5に返り咲いた。自身の持つ歴代1位記録の「通算TOP5入り週数」を86週に更新。配信開始から2年以上が経過してなお、驚異のロングヒットを記録している。
【グラフ】「ライラック」週間ストリーミングランキング順位推移
Mrs. GREEN APPLEが5月4日・5日に大阪・ヤンマースタジアム長居公演を行った前後に「ライラック」の再生数が伸びを見せ、5/2付〜5/6付、5/8付でデイリー5位、5/9付で4位、5/10付で3位に上昇した。
「ライラック」は、24/4/22付で14位に初登場すると、登場2週目の24/4/29付〜26/1/12付まで、歴代最長の90週（1年8ヶ月）連続でTOP10をキープ。さらに登場4週目の24/5/13付〜25/9/29付まで、歴代最長の73週（1年5ヶ月）連続TOP3を堅持する前人未到の記録を樹立した。週間再生数が1000万回を超えた週数は34週で、これも歴代1位記録となっている。
配信開始から2年以上経つ「ライラック」が週間TOP10入りしなかったのは、3日分の集計だったリリース週の14位と、今年1/19付（集計期間：2026年1月5日〜11日）で11位のわずか2回のみ。26/3/30付では史上初のTOP10ランクイン通算100週を達成。最新5/18付では通算107週に更新しており、楽曲が長く聴かれ続ける特性を持つMrs. GREEN APPLEの中でも記録的なロングヒットとなっている。
なお、「ライラック」の累積再生数は9億6049.8万回で、YOASOBI「夜に駆ける」「アイドル」、優里「ドライフラワー」に続く歴代4位。累積9億回突破はYOASOBI「アイドル」（登場95週目）に次ぐ歴代2位（登場99週目）のスピードで達成している。
■「ライラック」が保持するオリコンストリーミングランキング歴代1位記録
・連続TOP3入り週数：73週（24/5/13付〜25/9/29付）
・通算TOP3入り週数：78週（24/4/29付、24/5/13付〜25/9/29付、25/11/17付〜11/24付、25/12/15付、25/12/29付）
・週間再生数1000万回超え週数：34週
・連続TOP5入り週数：78週（24/4/29付〜25/10/20付）
・通算TOP5入り週数：86週（24/4/29付〜25/10/20付、25/11/10付〜11/24付、25/12/8付〜12/29付、26/5/18付）
・連続TOP10入り週数：90週（24/4/29付〜26/1/12付）
・通算TOP10入り週数：107週（24/4/29付〜26/1/12付、26/1/26付〜）
Mrs. GREEN APPLEが5月4日・5日に大阪・ヤンマースタジアム長居公演を行った前後に「ライラック」の再生数が伸びを見せ、5/2付〜5/6付、5/8付でデイリー5位、5/9付で4位、5/10付で3位に上昇した。
「ライラック」は、24/4/22付で14位に初登場すると、登場2週目の24/4/29付〜26/1/12付まで、歴代最長の90週（1年8ヶ月）連続でTOP10をキープ。さらに登場4週目の24/5/13付〜25/9/29付まで、歴代最長の73週（1年5ヶ月）連続TOP3を堅持する前人未到の記録を樹立した。週間再生数が1000万回を超えた週数は34週で、これも歴代1位記録となっている。
配信開始から2年以上経つ「ライラック」が週間TOP10入りしなかったのは、3日分の集計だったリリース週の14位と、今年1/19付（集計期間：2026年1月5日〜11日）で11位のわずか2回のみ。26/3/30付では史上初のTOP10ランクイン通算100週を達成。最新5/18付では通算107週に更新しており、楽曲が長く聴かれ続ける特性を持つMrs. GREEN APPLEの中でも記録的なロングヒットとなっている。
なお、「ライラック」の累積再生数は9億6049.8万回で、YOASOBI「夜に駆ける」「アイドル」、優里「ドライフラワー」に続く歴代4位。累積9億回突破はYOASOBI「アイドル」（登場95週目）に次ぐ歴代2位（登場99週目）のスピードで達成している。
■「ライラック」が保持するオリコンストリーミングランキング歴代1位記録
・連続TOP3入り週数：73週（24/5/13付〜25/9/29付）
・通算TOP3入り週数：78週（24/4/29付、24/5/13付〜25/9/29付、25/11/17付〜11/24付、25/12/15付、25/12/29付）
・週間再生数1000万回超え週数：34週
・連続TOP5入り週数：78週（24/4/29付〜25/10/20付）
・通算TOP5入り週数：86週（24/4/29付〜25/10/20付、25/11/10付〜11/24付、25/12/8付〜12/29付、26/5/18付）
・連続TOP10入り週数：90週（24/4/29付〜26/1/12付）
・通算TOP10入り週数：107週（24/4/29付〜26/1/12付、26/1/26付〜）