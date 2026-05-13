すでに降格が決まったなかでのゴールだ。それでも、２試合連続弾とあり、これまでの起用に疑問の声があがっている。山田新をもっとピッチに立たせるべきではなかったのか、という疑問だ。スコットランドの名門セルティックからドイツ２部プロイセン・ミュンスターにレンタル移籍中の山田は、５月10日に行われたダルムシュタット戦で、先制点となるゴールを決めた。チームはその後に追いつかれ、ドローで試合を終えたが、山田個