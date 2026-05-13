「なぜもっと彼を使わなかったのか」昨年日本代表デビューの25歳FWがドイツで４戦３発！半年で名門“放出”→これまでの冷遇に現地苦言「監督は起用を望んでいないようだった」

「なぜもっと彼を使わなかったのか」昨年日本代表デビューの25歳FWがドイツで４戦３発！半年で名門“放出”→これまでの冷遇に現地苦言「監督は起用を望んでいないようだった」