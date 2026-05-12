171が、6月24日にリリースされるEP『音楽 青春 LOVE』のジャケット写真を公開した。また、このEPに先駆け、5月13日に配信リリースされる新曲「音楽やろうよ！」のリリースを記念し、同日21時にMVのプレミア公開も決定した。毎作、ジャケット写真やCDのブックレットなど、アートワークのクリエイティブもメンバーたちの手で制作してきた171だが、本日公開となったEP『音楽 青春 LOVE』のジャケット写真は、カナ（B, Vo）が担当して