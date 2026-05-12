【8月発売予定 艦船モデル新製品】 5月12日 公開 フジミ模型は、8月に発売を予定している艦船モデルの新製品情報を公開した。 今回、1/700 波シリーズ(スナップ仕様)から日本海軍戦艦「金剛」が登場。「日本海軍戦艦 大和(天一号作戦/昭和20年) 特別仕様(木甲板シール付き)」や、日本海軍軽巡洋艦「五十鈴」を、単装砲から高角砲へ換装し防空巡洋艦へと改装された昭和19年9月以降