【8月発売予定 艦船モデル新製品】 5月12日 公開

フジミ模型は、8月に発売を予定している艦船モデルの新製品情報を公開した。

今回、1/700 波シリーズ(スナップ仕様)から日本海軍戦艦「金剛」が登場。「日本海軍戦艦 大和(天一号作戦/昭和20年) 特別仕様(木甲板シール付き)」や、日本海軍軽巡洋艦「五十鈴」を、単装砲から高角砲へ換装し防空巡洋艦へと改装された昭和19年9月以降の姿を商品化したモデルのほか、ちび丸艦隊シリーズから「ちび丸艦隊 最上 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」も発売される。

「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) №10 日本海軍戦艦 金剛 昭和19年/捷一号作戦」

発送予定日：8月26日

価格：5,830円

NO.4968728461359

日本海軍戦艦「金剛」が、完成後は簡単かつリアルに航行姿を表現できる海面ステージを含んだ波シリーズで登場する。

波ベース使用イメージ

「1/700 特シリーズ №102 日本海軍軽巡洋艦 五十鈴 (昭和19年)」（スタンダード仕様/プラス仕様）

発送予定日：8月20日

価格：2,640円（スタンダード仕様）/3,600円（プラス仕様）

NO.4968728434131（スタンダード仕様）/4968728434148（プラス仕様）

日本海軍軽巡洋艦「五十鈴」を単装砲から高角砲へ換装し防空巡洋艦へと改装された昭和19年9月以降の姿でモデル化。スタンダード（STD版）とプラス（PLUS版）との差は下記の通り

・探照灯/信号灯の成形色

・双眼望遠鏡の追加

・2ピースタイプの25ミリ機銃に置き換え/付属

・21号電探、13号電探、22号電探の置き換え

・高角砲A1型の置き換え

・11メートル内火艇の置き換え

・9メートルカッターの置き換え

・短艇架台の追加

・菊花紋章の置き換え

・舷灯の置き換え

・艦尾艦名等のデカールの追加

「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) №1 EX-2 日本海軍戦艦 大和(天一号作戦/昭和20年) 特別仕様(木甲板シール付き)」

【スタンダード仕様モデル】【プラス仕様モデル】

発送予定日：8月27日

価格：5,390円

NO.4968728461342

手軽に貼れる専用の木甲板シールが付属して波シリーズの大和が特別仕様で登場する。

「ちび丸艦隊シリーズ №9 EX-1 ちび丸艦隊 最上 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」

発送予定日：8月5日

価格：3,300円

NO.4968728423395

本商品は、ちび丸最上に臨場感あふれるエフェクトパーツを追加した特別仕様モデル。

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