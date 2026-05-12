フジミ模型、1/700 波シリーズ「日本海軍戦艦 金剛」など8月発売予定の艦船モデル新製品を公開
フジミ模型は、8月に発売を予定している艦船モデルの新製品情報を公開した。
今回、1/700 波シリーズ(スナップ仕様)から日本海軍戦艦「金剛」が登場。「日本海軍戦艦 大和(天一号作戦/昭和20年) 特別仕様(木甲板シール付き)」や、日本海軍軽巡洋艦「五十鈴」を、単装砲から高角砲へ換装し防空巡洋艦へと改装された昭和19年9月以降の姿を商品化したモデルのほか、ちび丸艦隊シリーズから「ちび丸艦隊 最上 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」も発売される。
「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) №10 日本海軍戦艦 金剛 昭和19年/捷一号作戦」
発送予定日：8月26日
価格：5,830円
NO.4968728461359
日本海軍戦艦「金剛」が、完成後は簡単かつリアルに航行姿を表現できる海面ステージを含んだ波シリーズで登場する。
波ベース使用イメージ
「1/700 特シリーズ №102 日本海軍軽巡洋艦 五十鈴 (昭和19年)」（スタンダード仕様/プラス仕様）
発送予定日：8月20日
価格：2,640円（スタンダード仕様）/3,600円（プラス仕様）
NO.4968728434131（スタンダード仕様）/4968728434148（プラス仕様）
日本海軍軽巡洋艦「五十鈴」を単装砲から高角砲へ換装し防空巡洋艦へと改装された昭和19年9月以降の姿でモデル化。スタンダード（STD版）とプラス（PLUS版）との差は下記の通り
・探照灯/信号灯の成形色
・双眼望遠鏡の追加
・2ピースタイプの25ミリ機銃に置き換え/付属
・21号電探、13号電探、22号電探の置き換え
・高角砲A1型の置き換え
・11メートル内火艇の置き換え
・9メートルカッターの置き換え
・短艇架台の追加
・菊花紋章の置き換え
・舷灯の置き換え
・艦尾艦名等のデカールの追加
「1/700 波シリーズ(スナップ仕様) №1 EX-2 日本海軍戦艦 大和(天一号作戦/昭和20年) 特別仕様(木甲板シール付き)」
発送予定日：8月27日
価格：5,390円
NO.4968728461342
手軽に貼れる専用の木甲板シールが付属して波シリーズの大和が特別仕様で登場する。
「ちび丸艦隊シリーズ №9 EX-1 ちび丸艦隊 最上 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」
発送予定日：8月5日
価格：3,300円
NO.4968728423395
本商品は、ちび丸最上に臨場感あふれるエフェクトパーツを追加した特別仕様モデル。
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