Photo: 小原啓樹 科学のチカラ。すごいな！スマホの背面にあるあのコブ。気になったことあるよねあのカメラバンプ。カメラ画質向上のためにセンサーサイズは大きくなるし、レンズもたくさん重ねられ、あの部分だけがぶっとくなりがち。結果、薄いスマホが作りにくい時代になってしまいました。ところがですね。いま、物理の神様へ挑戦している光学技術があるんです。それが「メタレンズ」で