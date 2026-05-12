ヴィクトリア・ケルンが上月壮一郎との契約を早期解除

ドイツ3部ヴィクトリア・ケルンは現地時間5月9日、MF上月（こうづき）壮一郎との契約を早期に解除し、今季終了後にチームを退団すると発表した。

今季リーグ戦20試合2得点の上月だが、出場時間が516分と途中交代が多かった。現地時間5月2日に開催されたドイツ3部第36節ウルム戦では途中出場から1分で得点を奪って話題を集めていた。

ドイツのサッカー専門メディア「OneFootball」は上月とクラブとの双方合意の契約解除と報じ、スポーツディレクター（SD）のヴァレンティン・シェーファー氏が「サッカーでは最善を尽くしても、必ずしも思い通りにはいかない時がある」と25歳日本人の退団を惜しんだと伝えた。

2018年に京都サンガF.C.で現役高校生ながらJリーグデビューを果たした。2022年12月にはドイツの名門シャルケとプロ契約を締結し、翌年1月に開催されたドイツ1部RBライプツィヒ戦で待望のゴールを挙げるなど期待の逸材として国内外から注目されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）