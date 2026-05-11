八代市庁舎の建設工事をめぐる収賄事件で、議会に動きです。市議の逮捕を受けて、八代市議会は議員報酬の支払い停止について、協議することを決定しました。この事件は、八代市の庁舎建設をめぐり、市議の成松由紀夫容疑者ら3人が「前田建設工業」が工事を落札できるよう、市の職員にあっせんするなどし、見返りに現金6000万円を受け取った疑いで逮捕・送検されたものです。 弁護士によりますと、成松容疑者ら3人はいずれも全