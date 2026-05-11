ベンフィカより出てきた世代最高クラスの才能と言われながら、欧州5大リーグでは思うように結果が出せなかったポルトガル代表FWジョアン・フェリックス。アトレティコ・マドリード、バルセロナ、チェルシー、ミランと所属クラブの経歴は見事だが、主力にはなり切れなかった。本人も苦悩の日々だったはずだが、フェリックスは再びサッカーを楽しめる場所を見つけたようだ。昨夏に同じポルトガル代表の大先輩クリスティアーノ・ロナ