［J１百年構想リーグEAST第16節］横浜FM １（４PK５）１ 鹿島／５月10日／日産スタジアム鹿島アントラーズは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で横浜F・マリノスと敵地で対戦。１点ビハインドのまま迎えた後半アディショナルタイムに、レオ・セアラの得点で追いつくと、PK戦５−４で逆転勝利を収めた。必ずしも盤石の試合運びではなかった。鬼木達監督も、「前半はなかなか前進することも難しかったですし