6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第4回が、9日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。【番組カット】ノリノリ！木村慧人＆中島颯太とコラボダンスするBOYNEXTDOOR2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすい