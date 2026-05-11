BOYNEXTDOOR、木村慧人＆中島颯太とコラボダンス “化学反応”見せる「ZICOプロデューサーにも改めて感謝」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第4回が、9日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。
【番組カット】ノリノリ！木村慧人＆中島颯太とコラボダンスするBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第4回の放送では、 トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストにはFANTASTICSの木村慧人＆中島颯太を迎える。
地上波版では、木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”を開催。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”で距離を縮める。
Hulu版では「SNSコラボダンス撮影会」を届ける。中島のカメラワーク、コミカルな踊りまでもかっこ良くしてしまうSUNGHOとRIWOO、息ぴったりなJAEHYUNと木村の化学反応も見どころとなる。
収録後、JAEHYUNは「中島颯太さんやキムキム（木村慧人）さんと一緒にお互いに面白いあだ名も作ったり、一緒にSNSの動画も撮ったりしました。TikTokのようなショートムービー文化を通じて1つになれた気分で、（チャレンジ動画文化の先駆けである）ZICOプロデューサーにも改めて感謝しています。とても楽しかったです！」とコメント。TAESANは「一緒にダンスチャレンジを撮らせていただいたのですが、音楽がとてもかっこ良かったです。次回またご一緒できたらうれしいです！」と仲を深めた様子だった。
【番組カット】ノリノリ！木村慧人＆中島颯太とコラボダンスするBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第4回の放送では、 トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストにはFANTASTICSの木村慧人＆中島颯太を迎える。
地上波版では、木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”を開催。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”で距離を縮める。
Hulu版では「SNSコラボダンス撮影会」を届ける。中島のカメラワーク、コミカルな踊りまでもかっこ良くしてしまうSUNGHOとRIWOO、息ぴったりなJAEHYUNと木村の化学反応も見どころとなる。
収録後、JAEHYUNは「中島颯太さんやキムキム（木村慧人）さんと一緒にお互いに面白いあだ名も作ったり、一緒にSNSの動画も撮ったりしました。TikTokのようなショートムービー文化を通じて1つになれた気分で、（チャレンジ動画文化の先駆けである）ZICOプロデューサーにも改めて感謝しています。とても楽しかったです！」とコメント。TAESANは「一緒にダンスチャレンジを撮らせていただいたのですが、音楽がとてもかっこ良かったです。次回またご一緒できたらうれしいです！」と仲を深めた様子だった。