バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、吉本新喜劇の55歳女性芸人と、その30年来の相棒が登場！女性芸人が奈良で独身のイケメン店主に猛アプローチするなか、相棒が割り込んできてカオスな展開に……!? 【TVer】55歳“ごっついスケベ”女性芸人、下ネタギャグ連発で大暴走！オープニングから股間を大胆に広げ……!? 吉本新喜劇の55歳女性芸人とは島田珠代のこと。奈良県の明日香村にやってきた島田は