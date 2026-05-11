バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、吉本新喜劇の55歳女性芸人と、その30年来の相棒が登場！ 女性芸人が奈良で独身のイケメン店主に猛アプローチするなか、相棒が割り込んできてカオスな展開に……!?

【TVer】55歳“ごっついスケベ”女性芸人、下ネタギャグ連発で大暴走！ オープニングから股間を大胆に広げ……!?

吉本新喜劇の55歳女性芸人とは島田珠代のこと。奈良県の明日香村にやってきた島田は、オープニングから股間を主張する下ネタギャグを連発して大暴走！ スタジオでVTRを見守るお笑いコンビ・千鳥から、「ごっついスケベやん」と爆笑された。

そんな島田は、かつて吉本新喜劇で人気を博した30年来の相棒・藤井隆と合流し、オシャレな古民家レストランへ。女性客たちが「イケメン！」「かっこいい！」とときめく店主が登場すると、島田も一目で彼にハートを射抜かれた。

“恋する乙女スイッチ”がオンになった島田は、イケメン店主に何度も「かっこいい……」と呟き、彼の腕に抱きつき、勝手につけたニックネームを愛おしそうに呼んでメロメロ。店主が独身と知ると、完全にロックオンしたのか、彼しか見えていないようだった。

そこへ藤井が、「珠代姫を返せ！」と乱入し、ドロドロの三角関係（？）に発展！ 藤井が戦う気満々な姿勢を見せると、島田は愛するイケメン店主を守ろうと立ち上がった。

緊迫した雰囲気のなか、島田が突然「おっぱい垂れたら武器になる～」と陽気に歌いだしたため、他の客もスタジオの千鳥も大爆笑。島田の謎の歌はなぜか藤井に効果てきめんで、カオスな“三角関係ドラマ”は嵐のように始まって嵐のように終わった。

なお、千鳥が終始ツッコまずにはいられなかった“混ぜるな危険コンビ”島田珠代と藤井隆の明日香村ロケVTRは、『相席食堂』5月5日放送回で公開された。

【TVer】パンティーテックス、身体の一部がホット！ホット！ “混ぜるな危険コンビ”島田珠代＆藤井隆があの有名ギャグを全力披露！