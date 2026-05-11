福田雄一、5年間のうつ病を初公表「基本的にはベッドで寝たきり」 目黒蓮への感謝も「神様からのプレゼント」
福田雄一監督（57）が、11日に配信された笠井信輔氏のYouTubeチャンネルに出演。うつ病を初公表した。
【動画】福田雄一、5年間のうつ病を初公表 目黒蓮への感謝も
福田監督は実写映画『SAKAMOTO DAYS』についてトークする中で「これ、笠井さんだから話せるというか…。たぶん、世間では知られていない話があって」と前置きした上で「目黒（蓮）くんを語る上で、みなさん不自然だと思っていると思うんです。僕は宣伝活動で、目黒くんを初めて見たのが『海のはじまり』だと言っているじゃないですか。だって、普通、目黒くんのファンからしたら『silent』見てないんかいって思うはずなんですよ。本当にこれは…実はですね、（2018年の）『今日から俺は！！』というドラマの放送が終わった直後に、うつ病になっちゃったんです」と打ち明けた。
続けて「これいつか誰に話さなきゃいけないなと思っていたんですけど、大病を患われて戻ってきた笠井さんには話せるなと思っていたんです。本当に放送が終わって、その前からちょっと調子が悪かったんですけど、その後にミュージカルをやった後にうつ病になっちゃって。とある病院に行って『ちょっと、うつっぽいんです』って言って。お薬飲んだその瞬間に、自分地面が割れる気がして、なんかズブズブって沈んでいく感じがしたんです」と回顧。「その時まだ、奥さんと次男がハワイに住んでいて。長男がアメリカにニューヨークにいて、僕1人だったんですけど。僕1人だったのに、いない家族の名前を呼び続けて。その次の日からもう夜眠れなくて。うつ病って、基本的に食欲と睡眠欲がなくなっちゃうので、眠れなくって。食欲に関しては、テレビを見ていて、食べ物が出てくると吐きがするっていう状況になっちゃったんですよ」と明かした。
そして「結局、2019年にうつ病になって、そこからもう何も手はつかない状況になって、2024年の頭まで、僕基本的にはベッドで寝たきりの生活をしていたんです。脳が動かないんです。まず字を読めない、書けない、テレビは見られなかった。テレビを見ると情報が処理できないんですよ。テレビを見ているとパニックになりそうなんです。自分の部屋のベッドで横になって、リビングに行くことすらもできないんです。精神家のお医者さんに『福田さん、初めて来た時にこの人はやばいと思いました』っていまだに言うので」とも告白。
仕事での様子についても「僕のいわゆるボスである松橋真三プロデューサーにまず相談はしたんですけど、『福田さん、仕事できない状況であるのはわかるんですけど、仕事をすることによって何かしら良くなることがあるかもしれないから仕事はやりましょう』って言われるんですよ。（記録さんが）当時を振り返って『あれだけ現場で笑う監督が、1回も笑わないで帰っていくっていうのが毎日続くから、どうしたんだろうなと思ってたんですよ』って言われたんです。もうとにかくその5年間…僕はコメディの作家なので、こんなことを言うのは絶対ダメだって思っていたので、ひた隠しにして仕事はしていたんですけど。ダメな5年間を過ごしたんです」と振り返った。
さらに「もうとにかく何でも薬に頼りたくって。ある日先生から『この薬は、ちょっと血糖値に副作用がありますけど大丈夫ですか？』って言われて。何でもいいから頼りたいんすよ、薬に。僕遺伝的に言うと絶対糖尿にはならないから大丈夫ですって飲んだら、糖尿病になっちゃったんです。妻が、僕が糖尿になった時に、急に『この家が悪い！この家にいるからパパがダメになっていくんだ』って言い出すんです。糖尿で入院している間に（妻が）勝手に決めて引っ越しをするんです」とも話した。
その後、引っ越しなどを経て「ようやくなんかテレビ見てみたいなと思って、最初に見たテレビが『海のはじまり』だったんです。だから本当に、僕はこれはもう目黒くんには言ったんですよ。お医者さんが言ってくれたのが『神様が君にはまだやるべきことがあるんじゃないですかって言ってくれたんじゃないですか』って。お医者さんが言ってくれたんですよ。それで言うと、目黒君はもう神様からのプレゼントだと思っているんです」とかみしめるように語っていた。
【動画】福田雄一、5年間のうつ病を初公表 目黒蓮への感謝も
福田監督は実写映画『SAKAMOTO DAYS』についてトークする中で「これ、笠井さんだから話せるというか…。たぶん、世間では知られていない話があって」と前置きした上で「目黒（蓮）くんを語る上で、みなさん不自然だと思っていると思うんです。僕は宣伝活動で、目黒くんを初めて見たのが『海のはじまり』だと言っているじゃないですか。だって、普通、目黒くんのファンからしたら『silent』見てないんかいって思うはずなんですよ。本当にこれは…実はですね、（2018年の）『今日から俺は！！』というドラマの放送が終わった直後に、うつ病になっちゃったんです」と打ち明けた。
そして「結局、2019年にうつ病になって、そこからもう何も手はつかない状況になって、2024年の頭まで、僕基本的にはベッドで寝たきりの生活をしていたんです。脳が動かないんです。まず字を読めない、書けない、テレビは見られなかった。テレビを見ると情報が処理できないんですよ。テレビを見ているとパニックになりそうなんです。自分の部屋のベッドで横になって、リビングに行くことすらもできないんです。精神家のお医者さんに『福田さん、初めて来た時にこの人はやばいと思いました』っていまだに言うので」とも告白。
仕事での様子についても「僕のいわゆるボスである松橋真三プロデューサーにまず相談はしたんですけど、『福田さん、仕事できない状況であるのはわかるんですけど、仕事をすることによって何かしら良くなることがあるかもしれないから仕事はやりましょう』って言われるんですよ。（記録さんが）当時を振り返って『あれだけ現場で笑う監督が、1回も笑わないで帰っていくっていうのが毎日続くから、どうしたんだろうなと思ってたんですよ』って言われたんです。もうとにかくその5年間…僕はコメディの作家なので、こんなことを言うのは絶対ダメだって思っていたので、ひた隠しにして仕事はしていたんですけど。ダメな5年間を過ごしたんです」と振り返った。
さらに「もうとにかく何でも薬に頼りたくって。ある日先生から『この薬は、ちょっと血糖値に副作用がありますけど大丈夫ですか？』って言われて。何でもいいから頼りたいんすよ、薬に。僕遺伝的に言うと絶対糖尿にはならないから大丈夫ですって飲んだら、糖尿病になっちゃったんです。妻が、僕が糖尿になった時に、急に『この家が悪い！この家にいるからパパがダメになっていくんだ』って言い出すんです。糖尿で入院している間に（妻が）勝手に決めて引っ越しをするんです」とも話した。
その後、引っ越しなどを経て「ようやくなんかテレビ見てみたいなと思って、最初に見たテレビが『海のはじまり』だったんです。だから本当に、僕はこれはもう目黒くんには言ったんですよ。お医者さんが言ってくれたのが『神様が君にはまだやるべきことがあるんじゃないですかって言ってくれたんじゃないですか』って。お医者さんが言ってくれたんですよ。それで言うと、目黒君はもう神様からのプレゼントだと思っているんです」とかみしめるように語っていた。