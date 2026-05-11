Image: KICKSTARTER PCの隣に小さい司令塔。ソフトの起動や1キーで行なうショートカットの発動など、PC操作をラクにする相棒がいわゆる「左手デバイス」。だけど多くはキーがいくつも並んでいて、ちょっと取っつきにくい見た目なんですよね。無機質でPC熟練者向けって感じ。「自分に使えるかなぁ？」と初心者にはハードルが高いかもしれません。見た目が親しみやすい相棒デバイスFUSION LAB