年々短く感じる春。まだ5月でも日中は汗ばむ日が増え、季節の変わり目を実感する頃です。冷たい飲み物やさっぱりメニューが恋しくなる一方で、体の疲れや食欲の変化を感じやすい季節でもあります。そんな時期におすすめなのが、無理なく楽しめる“初夏を心地よく過ごすためのアイデアレシピ”。毎日の食卓に気軽に取り入れてみませんか？熱中症対策にも◎元気をチャージするアイデアレシピするっと食べられる「豆腐丼」 こ