【5月11日】今日の決算発表　164社のポイント

【水産・農林業・食料品】

1333 Ｕｍｉｏｓ 2026年3月期 本決算

Point:海外事業の採算性と水産相場。営業利益の通期進捗を注視。

1375 ユキグニファクトリー 2026年3月期 本決算

Point:きのこ単価の動向とコスト抑制。売上高と営業益をチェック。

2009 鳥越製粉 2026年12月期 1Q

Point:小麦価格改定の浸透度。売上高と営業利益の前年同期比を確認。

2201 森永製菓 2026年3月期 本決算

Point:米国市場の拡大と新工場稼働。セグメント別営業益に注目。

2224 コモ 2026年3月期 本決算

Point:備蓄需要による販売増と原料費。営業利益率の推移をチェック。

2613 Ｊ－オイルミルズ 2026年3月期 本決算

Point:油脂相場と適正価格の定着。営業利益の前年同期比を確認。

2810 ハウス食品グループ本社 2026年3月期 本決算

Point:海外カレー事業の成長性と国内収益。セグメント別利益に注目。

2816 ダイショー 2026年3月期 本決算

Point:新製品の寄与と内食需要。売上高と営業利益の通期計画比。

2903 シノブフーズ 2026年3月期 本決算

Point:コンビニ向け中食の販売動向。売上高と経常利益をチェック。

2915 ケンコーマヨネーズ 2026年3月期 本決算

Point:サラダ・総菜の需要回復。営業利益の伸び率と原価率を注視。

4404 ミヨシ油脂 2026年12月期 1Q

Point:食用・工業用油脂の採算改善。営業利益の前年比を確認。

【建設業】

1414 ショーボンドHD 2026年6月期 3Q

Point:インフラ補修受注の勢い。受注高と営業利益の進捗率を注視。

1420 サンヨーホームズ 2026年3月期 本決算

Point:マンション・戸建の受注残。営業利益と次期通期見通しを確認。

1787 ナカボーテック 2026年3月期 本決算

Point:電気防食工事の需要。受注高と営業利益の前年同期比を確認。

1807 佐藤渡辺 2026年3月期 本決算

Point:道路舗装の採算性と受注環境。営業利益と期末の受注残高。

1813 不動テトラ 2026年3月期 本決算

Point:地盤改良と海岸工事の進捗。セグメント別売上と営業益。

1826 佐田建設 2026年3月期 本決算

Point:公共工事の受注単価。営業利益と来期の受注見通しを確認。

1882 東亜道路工業 2026年3月期 本決算

Point:アスファルト合材の採算。売上高と営業利益の変化を注視。

1929 日特建設 2026年3月期 本決算

Point:防災・減災工事の需要。受注高と営業利益の推移をチェック。

1992 神田通信機 2026年3月期 本決算

Point:公共・法人向け通信設備受注。営業利益と受注残を確認。

6366 千代田化工建設 2026年3月期 本決算

Point:大型案件の採算性と再生計画。純利益と受注残高に注目。

【化学・医薬品】

130A Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ 2026年12月期 1Q

Point:製薬会社との創薬進捗。営業損益と現預金残高をチェック。

4091 日本酸素HD 2026年3月期 本決算

Point:世界的なガス価格改定の効果。営業利益と為替影響を確認。

4186 東京応化工業 2026年12月期 1Q

Point:最先端フォトレジスト需要。営業利益の前年同期比を注視。

4189 ＫＨネオケム 2026年12月期 1Q

Point:化学品市況と原料コスト。売上高と営業利益の推移を確認。

4203 住友ベークライト 2026年3月期 本決算

Point:半導体封止材の需要回復。セグメント売上と営業利益に注目。

4366 ダイトーケミックス 2026年3月期 本決算

Point:半導体材料と感光材。営業利益の前年同期比と進捗率。

4368 扶桑化学工業 2026年3月期 本決算

Point:超高純度コロイダルシリカ需要。営業利益の伸びをチェック。

4403 日油 2026年3月期 本決算

Point:DDS材料の成長性と採算。セグメント別の営業利益を注視。

4547 キッセイ薬品工業 2026年3月期 本決算

Point:新薬の市場浸透と特許状況。売上高と営業利益の変化を確認。

4613 関西ペイント 2026年3月期 本決算

Point:インド・アフリカ事業の伸長。地域別の営業利益をチェック。

4617 中国塗料 2026年3月期 本決算

Point:新造船向け塗料の受注。売上高と営業利益の改善幅を確認。

4624 イサム塗料 2026年3月期 本決算

Point:自動車補修用塗料の動向。売上高と営業利益の前年比。

4884 クリングルファーマ 2026年9月期 2Q

Point:脊髄損傷薬の治験進捗。営業損益と資金調達の状況を確認。

4925 ハーバー研究所 2026年3月期 本決算

Point:無添加化粧品の販売効率。売上高と広告宣伝費の比率。

4927 ポーラ・オルビスHD 2026年12月期 1Q

Point:ブランド再成長と海外展開。セグメント利益の前年同期比。

4951 エステー 2026年3月期 本決算

Point:新製品の寄与と価格戦略。営業利益の進捗と来期予想。

4960 ケミプロ化成 2026年3月期 本決算

Point:プラスチック添加剤の需要。売上高と営業利益を確認。

【鉄鋼・非鉄金属・金属製品】

3433 トーカロ 2026年3月期 本決算

Point:半導体装置向け溶射需要。営業利益の前年同期比をチェック。

3447 信和 2026年3月期 本決算

Point:仮設資材の荷動きと価格。売上高と営業利益の進捗に注目。

5016 ＪＸ金属 2026年3月期 本決算

Point:銅相場と半導体材料の需要。営業利益と在庫評価損益。

5406 神戸製鋼所 2026年3月期 本決算

Point:鉄鋼の採算と電力事業の貢献。セグメント別営業益を確認。

5451 ヨドコウ 2026年3月期 本決算

Point:建材の需要と鋼板市況。売上高と営業利益の変化を注視。

5603 虹技 2026年3月期 本決算

Point:マンホール・鋳物需要。営業利益の前年同期比を確認。

5660 神鋼鋼線工業 2026年3月期 本決算

Point:PC鋼線の受注動向。売上高と営業利益の推移をチェック。

5713 住友金属鉱山 2026年3月期 本決算

Point:非鉄市況と電池材料の収益。セグメント利益を注視。

5821 平河ヒューテック 2026年3月期 本決算

Point:医療・通信用ケーブルの勢い。売上高と営業利益を確認。

5902 ホッカンHD 2026年3月期 本決算

Point:飲料用容器の販売量。売上高と営業利益の進捗を注視。

5946 長府製作所 2026年12月期 1Q

Point:省エネ給湯器の更新需要。売上高と営業利益の推移。

5958 三洋工業 2026年3月期 本決算

Point:ビル内装材の受注状況。売上高と営業利益を確認。

5988 パイオラックス 2026年3月期 本決算

Point:自動車生産の回復度。営業利益と配当・自己株買い。

5991 日本発條 2026年3月期 本決算

Point:車載・HDDサスペンション需要。セグメント別営業益。

【機械・電気機器・精密機器】

4062 イビデン 2026年3月期 本決算

Point:サーバー用PKGの需要回復。セグメント売上と営業益。

6226 守谷輸送機工業 2026年3月期 本決算

Point:エレベーター保守と更新需要。受注残高と営業利益。

6248 横田製作所 2026年3月期 本決算

Point:水処理・特殊ポンプの受注。売上高と営業利益の推移。

6277 ホソカワミクロン 2026年9月期 2Q

Point:電池材料向け粉体機器。受注高と営業利益の前年同期比。

6315 ＴＯＷＡ 2026年3月期 本決算

Point:先端半導体装置の受注。売上高と営業利益の伸びを注視。

6322 タクミナ 2026年3月期 本決算

Point:精密ポンプの販売動向。売上高と営業利益の前年比を確認。

6328 荏原実業 2026年12月期 1Q

Point:官公庁向け水処理案件。受注高と営業利益の進捗を確認。

6364 ＡＩＲＭＡＮ 2026年3月期 本決算

Point:北米インフラ需要の動向。売上高と営業利益の前年同期比。

6466 ＴＶＥ 2026年9月期 2Q

Point:電力・原子力バルブ受注。受注残高と営業利益をチェック。

6480 日本トムソン 2026年3月期 本決算

Point:工作機械向け需要。売上高と営業利益の底打ちを確認。

6481 ＴＨＫ 2026年12月期 1Q

Point:リニアガイド需要の回復度。営業利益の前年同期比。

6588 東芝テック 2026年3月期 本決算

Point:次世代POSシステムの入替。売上高と営業利益の推移。

6622 ダイヘン 2026年3月期 本決算

Point:電力用機器とロボット。売上高と営業利益の伸びを注視。

6677 エスケーエレクトロニクス 2026年9月期 2Q

Point:大型パネル向けフォトマスク。売上高と営業利益。

6678 テクノメディカ 2026年3月期 本決算

Point:採血管準備装置の海外動向。売上高と営業利益を確認。

6730 アクセル 2026年3月期 本決算

Point:遊技機向けLSIの受注。売上高と営業利益の進捗率。

6744 能美防災 2026年3月期 本決算

Point:防災設備の保守・リニューアル。受注高と営業利益。

6768 タムラ製作所 2026年3月期 本決算

Point:産業機器向け部品需要。売上高と営業利益の前年同期比。

6772 東京コスモス電機 2026年3月期 本決算

Point:車載・産業用抵抗器。売上高と営業利益の推移を確認。

6806 ヒロセ電機 2026年3月期 本決算

Point:スマホ・車載向けコネクタ。セグメント利益の前年比。

6928 エノモト 2026年3月期 本決算

Point:半導体用リードフレーム需要。売上高と営業利益の変化。

7213 レシップHD 2026年3月期 本決算

Point:キャッシュレス決済機器。売上高と営業利益の伸び。

7247 ミクニ 2026年3月期 本決算

Point:二輪・四輪用吸気系部品。売上高と営業利益の前年比。

7721 東京計器 2026年3月期 本決算

Point:防衛・油圧機器の受注状況。売上高と営業利益の変化。

7743 シード 2026年3月期 本決算

Point:1日使い捨てレンズのシェア。売上高と営業利益を確認。

【卸売業・小売業】

2730 エディオン 2026年3月期 本決算

Point:家電・リフォームの採算。売上高と営業利益の前年同期比。

2763 エフティグループ 2026年3月期 本決算

Point:LED・環境関連サービス。売上高と営業利益をチェック。

3132 マクニカHD 2026年3月期 本決算

Point:半導体市況とサイバー。セグメント売上と営業利益。

3143 オーウイル 2026年3月期 本決算

Point:飲料メーカー向け原料。売上高と営業利益の進捗。

3157 ジオリーブグループ 2026年3月期 本決算

Point:合板・住設卸の需要。売上高と営業利益の推移を確認。

3199 綿半HD 2026年3月期 本決算

Point:ホームセンターと店舗開発。売上高と営業利益を注視。

3317 フライングガーデン 2026年3月期 本決算

Point:既存店の客単価と客数。売上高と営業利益を確認。

417A ブルーゾーンHD 2026年3月期 本決算

Point:眼鏡・時計販売の勢い。売上高と営業利益の通期比。

5283 高見澤 2026年6月期 3Q

Point:建設資材の出荷状況。売上高と営業利益の進捗をチェック。

7128 ユニソルHD 2026年12月期 1Q

Point:自動車部品卸の需要。売上高と営業利益の前年同期比。

7443 横浜魚類 2026年3月期 本決算

Point:水産物の取扱数量と単価。売上高と営業利益を確認。

7460 ヤギ 2026年3月期 本決算

Point:テキスタイル需要の動向。売上高と営業利益の推移。

7461 キムラ 2026年3月期 本決算

Point:北海道主力の資材販売。売上高と営業利益を確認。

7490 日新商事 2026年3月期 本決算

Point:SS及び工業用燃料。売上高と営業利益の進捗。

7537 丸文 2026年3月期 本決算

Point:車載・産業用半導体卸。売上高と営業利益の前年同期比。

7564 ワークマン 2026年3月期 本決算

Point:既存店売上と新店寄与度。売上高と営業利益を確認。

7570 橋本総業HD 2026年3月期 本決算

Point:管工機材の需要動向。売上高と営業利益の推移を注視。

7606 ユナイテッドアローズ 2026年3月期 本決算

Point:既存店売上高と在庫効率。売上高と営業利益をチェック。

7615 京都きもの友禅HD 2026年3月期 本決算

Point:振袖需要の回復とコスト。売上高と営業損益の変化。

7634 星医療酸器 2026年3月期 本決算

Point:在宅酸素・医療ガス。売上高と営業利益の前年同期比。

7636 ハンズマン 2026年6月期 3Q

Point:大型新店の収益寄与。売上高と営業利益の進捗を確認。

8098 稲畑産業 2026年3月期 本決算

Point:化学品・合成樹脂の需要。売上高と営業利益・配当。

8283 ＰＡＬＴＡＣ 2026年3月期 本決算

Point:物流ロボットによる効率化。売上高と営業利益を確認。

8835 太平洋興発 2026年3月期 本決算

Point:石炭・建材の販売価格。売上高と営業利益をチェック。

9273 コーア商事HD 2026年6月期 3Q

Point:ジェネリック用原薬販売。売上高と営業利益を確認。

9828 Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ 2026年3月期 本決算

Point:焼肉・ラーメン店の客数。売上高と営業利益を注視。

9832 オートバックスセブン 2026年3月期 本決算

Point:メンテナンス需要。売上高と営業利益の推移を確認。

9854 愛眼 2026年3月期 本決算

Point:高付加価値眼鏡の販売。売上高と営業利益の改善度。

9869 加藤産業 2026年9月期 2Q

Point:食品卸の価格転嫁。売上高と営業利益の前年同期比。

9991 ジェコス 2026年3月期 本決算

Point:建設仮設材リースの稼働率。売上高と営業利益。

【不動産業】

3276 ＪＰＭＣ 2026年12月期 1Q

Point:サブリース管理戸数。売上高と営業利益の伸びを注視。

3288 オープンハウスグループ 2026年9月期 2Q

Point:戸建引渡件数の推移。売上高と営業利益の進捗率。

3289 東急不動産HD 2026年3月期 本決算

Point:都市開発と再生可能エネルギー。セグメント別利益。

3294 イーグランド 2026年3月期 本決算

Point:中古住宅再生の成約件数。売上高と営業利益を確認。

5535 ミガロHD 2026年3月期 本決算

Point:DX・スマートホーム展開。売上高と営業利益の推移。

8850 スターツコーポレーション 2026年3月期 本決算

Point:不動産管理・仲介の採算。売上高と営業利益をチェック。

8934 サンフロンティア不動産 2026年3月期 本決算

Point:ホテル収益と物件売却。売上高と営業利益。

9820 エムティジェネックス 2026年3月期 本決算

Point:駐車場管理の利益率。売上高と営業利益を確認。

【情報・通信・サービス業】

208A 構造計画研究所HD 2026年6月期 3Q

Point:構造設計・防災コンサル。売上高と営業利益を確認。

2395 新日本科学 2026年3月期 本決算

Point:前臨床試験の受託状況。売上高と営業利益、為替益。

2488 ＪＴＰ 2026年3月期 本決算

Point:ITシステム・医療機器保守。売上高と営業利益を注視。

3371 ソフトクリエイトHD 2026年3月期 本決算

Point:クラウドサービスの拡大。売上高と営業利益の伸び。

3744 サイオス 2026年12月期 1Q

Point:OSS事業のサブスク収益。売上高と営業利益を確認。

3771 システムリサーチ 2026年3月期 本決算

Point:製造業向けSI受注。売上高と営業利益の進捗率。

3970 イノベーション 2026年3月期 本決算

Point:BtoB比較サイトの集客。売上高と営業利益を確認。

438A インフキュリオン 2026年3月期 本決算

Point:決済プラットフォームの拡大。売上高と営業利益。

4385 メルカリ 2026年6月期 3Q

Point:国内GMV成長と米国動向。売上高と営業利益に注目。

4491 コンピューターマネージメント 2026年3月期 本決算

Point:エンジニア稼働率。売上高と営業利益の推移。

4719 アルファシステムズ 2026年3月期 本決算

Point:通信・官公庁向け開発。売上高と営業利益をチェック。

4736 日本ラッド 2026年3月期 本決算

Point:IoT・AIソリューション。売上高と営業利益の変化。

5035 ＨＯＵＳＥＩ 2026年12月期 1Q

Point:新聞・出版DXの進捗。売上高と営業利益を確認。

6031 ＺＥＴＡ 2026年12月期 1Q

Point:EC向けCX・販促需要。売上高と営業利益を確認。

6046 リンクバル 2026年9月期 2Q

Point:対面イベントの開催数。売上高と営業損益の推移。

7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2026年3月期 本決算

Point:発達障害支援の拠点数。売上高と営業利益の進捗率。

9342 スマサポ 2026年9月期 2Q

Point:入居者アプリの導入戸数。売上高と営業利益を確認。

9405 朝日放送グループHD 2026年3月期 本決算

Point:放送広告収入とコンテンツ。セグメント別営業利益。

9434 ソフトバンク 2026年3月期 本決算

Point:通信料収入と金融・IT。セグメント利益と還元。

9699 ニシオHD 2026年9月期 2Q

Point:建設・イベント機材レンタル。売上高と営業利益。

9739 ＮＳＷ 2026年3月期 本決算

Point:DX・デバイス開発受注。売上高と営業利益を確認。

【金融・証券業】

4351 山田再生系債権回収 2026年12月期 1Q

Point:債権回収の進捗状況。売上高と営業利益を確認。

5842 インテグラル 2026年12月期 1Q

Point:投資先のExit益動向。売上高と営業利益の推移。

7192 日本モーゲージサービス 2026年3月期 本決算

Point:フラット35実行件数。売上高と営業利益を確認。

8334 群馬銀行 2026年3月期 本決算

Point:純利ざやと与信コスト。経常利益と通期予想比。

8336 武蔵野銀行 2026年3月期 本決算

Point:中小企業向け貸出。経常利益と自己資本比率。

8377 ほくほくフィナンシャル 2026年3月期 本決算

Point:北陸・北海道の経済状況。経常利益の変化。

8416 高知銀行 2026年3月期 本決算

Point:地域融資と収益力。経常利益の前年同期比。

8439 東京センチュリー 2026年3月期 本決算

Point:リース・航空・オート。営業利益と純利益をチェック。

8591 オリックス 2026年3月期 本決算

Point:事業ポートフォリオ利益。純利益の進捗と配当。

【陸運・海運・倉庫・エネルギー・その他製品】

3401 帝人 2026年3月期 本決算

Point:炭素繊維と医薬の回復。セグメント別の営業利益。

3577 東海染工 2026年3月期 本決算

Point:衣料・車装飾の染色受注。売上高と営業利益を確認。

3951 朝日印刷 2026年3月期 本決算

Point:化粧品・医薬品包装。売上高と営業利益の推移。

5121 藤倉コンポジット 2026年3月期 本決算

Point:工業用ゴムとゴルフ用材。売上高と営業利益を確認。

5202 日本板硝子 2026年3月期 本決算

Point:車用・建築用ガラス需要。営業利益と負債削減度。

5310 東洋炭素 2026年12月期 1Q

Point:SiC・半導体向け黒鉛。売上高と営業利益を確認。

5393 ニチアス 2026年3月期 本決算

Point:半導体・環境プラント。セグメント別利益を注視。

7846 パイロットコーポレーション 2026年12月期 1Q

Point:欧米・アジアの筆記具販売。売上高と営業利益。

7885 タカノ 2026年3月期 本決算

Point:半導体・液晶検査装置。売上高と営業利益を確認。

7951 ヤマハ 2026年3月期 本決算

Point:中国・海外の楽器需要。セグメント利益と在庫。

7955 クリナップ 2026年3月期 本決算

Point:キッチン・バス需要。売上高と営業利益の変化。

9006 京浜急行電鉄 2026年3月期 本決算

Point:羽田アクセスと沿線開発。営業利益と純利益。

9068 丸全昭和運輸 2026年3月期 本決算

Point:化学品・3PL輸送需要。売上高と営業利益を確認。

9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和HD 2026年3月期 本決算

Point:EC物流・ラストワンマイル。売上高と営業利益。

9101 日本郵船 2026年3月期 本決算

Point:コンテナ・バルク市況。経常利益と株主還元。

9142 九州旅客鉄道 2026年3月期 本決算

Point:駅ビル収益と鉄道利用。営業利益の進捗率を注視。

9304 澁澤倉庫 2026年3月期 本決算

Point:倉庫の保管残高と作業料。売上高と営業利益を確認。

9535 広島ガス 2026年3月期 本決算

Point:ガス販売量と原料費調整。売上高と営業利益を確認。

9543 静岡ガス 2026年12月期 1Q

Point:工業用需要と原料相場。売上高と営業利益を確認。

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。