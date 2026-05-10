【モデルプレス＝2026/05/10】元Wanna Oneのキム・ジェファンが10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】元ワナワン、兵役終え大型イベントカムバック◆キム・ジェファン、兵役終え「KCON」登場ジェファンは首元の真っ赤なネクタイを主役にカジュアルな黒のアウター、パンツを合わせたスタイリングで登場。「久しぶりに『KCON』に戻ってきました